الإسكندرية (مصر) (رويترز) - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق ميناء شرم الشيخ على البحر الأحمر وبوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة سببه "ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح".
وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن مستمرة وأيضا حركة دخول وخروج البضائع من وإلي الميناءين رغم غلق البوغاز.
وأُغلق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي تراوحت بين 22 و28 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)