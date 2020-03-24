هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 01:09 م

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة يوم 5 مارس آذار 2020. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن الحكومة قررت حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وأن السلطات ستطبق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وذكر أن مصر قررت أيضا مد العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء فترة التعليق الحالية في 29 مارس آذار.

وأعلن مدبولي إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي موضحا أن هذا القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

وأوضح أنه تقرر الإغلاق التام لجميع المحال التجارية والحرفية يومي الجمعة والسبت خلال فترة الحظر.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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