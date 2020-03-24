هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 02:22 م

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة في 17 يوليو تموز 2019. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن الحكومة قررت حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن من يخالف هذا القرار سيكون عرضة للعقوبة بموجب قانون الطوارئ.

وذكر أن مصر قررت أيضا تمديد تعليق الدراسة 15 يوما أخرى بعد انتهاء فترة التعليق الحالية في 29 مارس آذار.

وستظل معظم الخدمات العامة والحكومية مغلقة خلال فترة حظر التجول كما سيجري تمديد عمل عدد محدود من موظفي الدولة حتى منتصف أبريل نيسان.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت مليار جنيه (63.69 مليون دولار) لوزارة الصحة للمساهمة في توفير إمدادات.

وأعلنت مصر تسجيل 366 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 19 حالة وفاة حتى الآن.

واتخذت البلاد سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار المرض شملت إغلاق كافة المقاهي والمراكز التجارية والنوادي الرياضية والملاهي الليلية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا منذ 19 مارس آذار.

كما أوقفت أيضا حركة الطيران التجاري وأغلقت المساجد والكنائس.

(تغطية صحفية محمود مراد وإيدن لويس - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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