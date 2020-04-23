هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 03:55 م

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان لكن ستقلصه ساعة واحدة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.

ويسمح ذلك للأسر بالتجمع في منازلهم لكن الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح ستخضع للحظر القائم خلال رمضان.

وقال مدبولي إن "مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، وأيضاً السماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات الدليفري أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة".

وأضاف أن السلطات مستعدة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات مشيرا إلى أن الحكومة ستراجع تلك الإجراءات بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها.

وأغلقت مصر في مارس آذار المطارات والفنادق وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

(تغطية صحفية نادين عوض الله ومؤمن سعيد عطالله وأمينة إسماعيل وأحمد طلبة -إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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