هذا المحتوى تم نشره يوم 04 نوفمبر, 2019 12:41 م

القاهرة (رويترز) - قال الجيش المصري يوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت 83 "تكفيريا" مشتبها بهم في عمليات بوسط وشمال سيناء.

ولم يحدد أسماء المتشددين أو انتماءهم. وأضاف الجيش أن القوات اعتقلت 61 من المشتبه بهم جنائيا وضبطت وفجرت 376 عبوة ناسفة خلال الفترة التي حددت تاريخها ابتداء من 28 سبتمبر أيلول.

وأوضحت أن ضابطا وجنديين لاقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح.

وتقول القوات المسلحة إن مئات المتشددين قتلوا منذ أن أطلقت حملة كبيرة في فبراير شباط 2018 تهدف إلى هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية أو الجماعات الجهادية المرتبطة به في شبه جزيرة سيناء، المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة. وتعلن عن وفيات بين حين وآخر.

وأعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر، على تليجرام يوم السبت مبايعة الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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