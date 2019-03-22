هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 12:13 م

القاهرة (رويترز) - قالت مصر يوم الجمعة إن هضبة الجولان السورية أرض عربية محتلة، وذلك في بيان أعقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها للاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة التي احتلتها في حرب عام 1967.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 "بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل".

وشددت الوزارة على "ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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