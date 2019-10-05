هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 06:50 م

صورة لاستمرار أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي يوم 26 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: تيكسا نيجري - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الموارد المائية والري في مصر يوم السبت إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

جاء بيان وزارة الموارد المائية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميجاوات.

ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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