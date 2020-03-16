هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2020 05:34 م

سياح بعضهم يضعون كمامات واقية يصلون إلى مطار الأقصر الدولي يوم 9 مارس آذار 2020. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز

من نادين عوض الله

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الاثنين إن مصر ستعلق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس الموافق 19 وحتى 31 مارس آذار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أنه سيتم تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران وتابع أن السياح الموجودين حاليا على أرض مصر سيمكنهم استكمال عطلاتهم.

وقال مدبولي إن الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية "تكفينا لشهور ولا داعي للتكالب على الشراء".

وقال إن الشركات المحلية العاملة في قطاع الطيران ستتكبد خسائر تبلغ قيمتها 2.25 مليار جنيه مصري (143 مليون دولار) بسبب الإجراءات الأخيرة. وأشار إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالمغادرة ستتحرك ظهر يوم الخميس 19 مارس آذار.

والسياحة قطاع رئيسي في مصر أكبر الدول العربية سكانا. وارتفعت عائدات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 12.57 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو تموز.

وأظهرت أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي أن العائدات استمرت في الارتفاع في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول إلى 4.19 مليار دولار ليصبح ذلك أفضل فصل تشهده البلاد على الإطلاق.

وأغلقت مصر المدارس والجامعات لمدة أسبوعين يوم الأحد لمنع انتشار فيروس كورونا. وقال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام يوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة في مصر ارتفع إلى 150 حالة من 126 حالة يوم الأحد. وسجلت مصر ثلاث حالات وفاة بالفيروس.

وأشاد محللون بمصر بسبب إصلاحات مرتبطة قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في 2016. وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة إلى النصف تقريبا ورفع الدعم عن الطاقة وطرح ضريبة قيمة مضافة جديدة.

ويقول المحللون إن انتشار الفيروس في مصر يجعلها عرضة للخطر نظرا لقطاع السياحة الكبير. كما أن تراجع التجارة العالمية سيؤثر على عائدات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليار دولار في 2019.

لكن انخفاض أسعار النفط سيكون أثره محايدا إذ ان مصر تستورد النفط والغاز بقيمة 15.5 مليار دولار المساوية تقريبا لقيمة ما تجنيه من صادراتهما بالأساس من الغاز الطبيعي.

ويمكن أن تتراجع تحويلات العاملين في الخارج التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار سنويا إذا خفضت دول الخليج، أكبر مشغل للعمالة الوافدة المصرية، مشروعاتها.

وعلقت العديد من دول الخليج المنتجة للنفط رحلات الطيران الدولية للركاب أو فرضت قيودا عليها لمكافحة انتشار الفيروس.

(شارك في التغطية مؤمن عطا الله وأحمد طلبة - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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