هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 07:46 م

مركبات تابعة للشرطة المصرية في أحد ميادين وسط القاهرة الخاوية من المارة اثناء حظر التجول يوم 25 مارس اذار 2020. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري يوم الاثنين للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتفي المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ويخرج المصريون مسلمون ومسيحون للاحتفال بهذا اليوم بأعداد كبيرة.

وقال مدبولي في إيجاز صحفي نقله التلفزيون بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم "غلق كامل للمحال التجارية والمولات والحدائق والشواطئ... نفس إجراءات يوم الجمعة والسبت وسيتم إيقاف يوم الاثنين كافة وسائل النقل العام والنهري والحركة النهرية وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات بين المحافظات والمدن لكي نحد من الكثافات".

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس آذار والذي مددته السلطات حتى 23 أبريل نيسان.

كما أغلقت مصر المدارس والجامعات والمساجد والكنائس وأوقفت معظم الخدمات العامة وأوقفت رحلات الطيران لاحتواء تفشي الفيروس.

وعبر مدبولي عن قلقه من تزايد أعداد المواطنين في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية وحثهم على البقاء في منازلهم بقدر الإمكان.

وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل وفي ظل نظام صحي يعاني بشدة من العمل بما يفوق طاقته.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى يوم الخميس بلغ 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله ومحمود رضا مراد - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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