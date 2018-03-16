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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 11:34 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:34

طائرة تابعة لمصر للطيران في مطار القاهرة الدولي يوم 16 ديسمبر كانون الثاني 2017. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز (reuters_tickers)