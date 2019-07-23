هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 09:29 م

من إريك جونسون

إيفيرت (واشنطن) (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة مصر للطيران يوم الثلاثاء إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لعدة أيام "بلا أي سبب منطقي".

وأضاف شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للصحفيين خلال مراسم تسلم أحدث طائرات الشركة وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر أن مطار القاهرة آمن وأن مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".

كانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، قد علقت يوم السبت رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام "في إجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.

وذكرت شركة لوفتهانزا الألمانية في وقت لاحق من ذلك اليوم أنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، لكنها استأنفتها يوم الأحد.

وقال بدروس "ما حدث قبل ثلاثة أيام لم يكن متوقعا بالمرة، وبلا أي سبب منطقي". وأضاف "حتى الآن، في اللحظة الحالية، ليس لدينا أي سبب منطقي" لإجراءات الخطوط البريطانية.

وقال "يمكنكم سؤالها عن الأسباب الحقيقية".

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان إن وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري أبدى يوم الأحد "استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة".

وتواصل شركات الخطوط الجوية الأخرى تسيير رحلات إلى القاهرة.

وقال متحدث باسم إير فرانس في بيان أُرسل إلى رويترز إن الشركة قررت مواصلة خدماتها إلى القاهرة بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر.

وذكرت متحدثة باسم طيران الإمارات أن رحلات الشركة تسير وفقا للجدول.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للطيران أن خدمات الشركة سارية أيضا. وقال متحدث باسم الشركة "الاتحاد للطيران تراقب الوضع الأمني في القاهرة".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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