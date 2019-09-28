دبي (رويترز) - قال مصور من رويترز إن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع رست في ميناء راشد بدبي يوم السبت.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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