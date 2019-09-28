دبي (رويترز) - قال مصور من رويترز إن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع رست في ميناء راشد بدبي يوم السبت.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)
الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو لدى وصولها ميناء راشد بدبي يوم السبت. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال مصور من رويترز إن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع رست في ميناء راشد بدبي يوم السبت.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)