دبي (رويترز) - قررت مطارات دبي ومطار أبوظبي تعليق كل رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الإجلاء، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.
وصدرت البيانات الأخيرة عن المطارات الرئيسية في الإمارات بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين تعليق جميع رحلات الركاب والرحلات الترانزيت من وإلى البلاد لمدة 48 ساعة.
وجاء في بيان نشره مطار أبوظبي على تويتر يوم الثلاثاء "نود إعلامكم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى مطار أبوظبي الدولي بشكل مؤقت ابتداء من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية".
ونشر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي المذكرة نفسها لمطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.
(تغطية صحفية غيداء غنطوس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)