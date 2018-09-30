مطار دبي يؤكد أن عمله يسير بشكل طبيعي بعد تقرير عن هجوم للحوثيين
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مطار دبي يوم 8 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: كارين فيروز - رويترز(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال مطار دبي الدولي يوم الأحد إنه يعمل بشكل طبيعي وذلك بعد تقرير إخباري أفاد بأن جماعة الحوثي اليمنية شنت هجوما بطائرة مسيرة على المطار.
وقال متحدث باسم المطار "بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل".
وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين قالت إن طائرة مسيرة من طراز صماد-3 شنت هجوما على المطار لكنها لم تورد أدلة.
كان مسؤولون إماراتيون نفوا الشهر الماضي تقارير لوسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأن طائرة مسيرة للجماعة استهدفت مطار دبي.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز