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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 08:35 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:35

مطار دبي يوم 8 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: كارين فيروز - رويترز (reuters_tickers)