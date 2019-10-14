هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 04:31 م

الرياض (رويترز) - قال يوري أوشاكوف المعاون في الكرملين يوم الاثنين إن توغل تركيا العسكري في شمال سوريا ليس متوافقا "تماما" مع وحدة الأراضي السورية.

وجاء تعليق أوشاكوف على العملية التي بدأتها أنقرة الأسبوع الماضي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى الرياض.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت هذه العملية تتفق مع وحدة الأراضي السورية التي أكدت روسيا مرارا رغبتها في احترامها، قال أوشاكوف "ليس تماما".

وأضاف أن روسيا تعتزم "القيام بشيء" دون أن يحدده.

(تغطية صحفية أوليسيا أستاخوفا من الرياض وماريا تسفيتكوفا من موسكو - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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