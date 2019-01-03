معاون للرئيس: البرازيل تريد نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس لكن الموعد لم يتحدد

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 08:04 م

الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو في برازيليا يوم أول يناير كانون الثاني 2019. تصوير: سيرجيو مورايس - رويترز.

برازيليا (رويترز) - قال مستشار الأمن القومي للرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو يوم الخميس إنه لم يتحدد بعد موعد نقل سفارة البرازيل في إسرائيل من تل ابيب إلى القدس لكن هناك نية واضحة للقيام بذلك.

وأضاف الجنرال المتقاعد بالجيش أوجستو هيلينو متحدثا في العاصمة برازيليا أن هناك، مع ذلك، اعتبارات أخرى ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ومن ثم فإن الرئيس بولسونارو لم يحسم أمره بهذا الشأن.

وتابع هيلينو أنه لا يعتقد بأن البرازيل ستواجه أي مشكلات مع الدول العربية التي تعارض مثل هذه الخطوة وتعد من المشترين الرئيسيين لصادرات اللحوم البرازيلية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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