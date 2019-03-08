هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 10:33 م

مقاتلة من باسم قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من بلدة الباغوز بدير الزور في سوريا يوم 6 مارس آذار 2019. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

محافظة دير الزور (سوريا) (رويترز) - قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.

وأبطأت قوات سوريا الديمقراطية من هجومها على الجيب في الباغوز قرب الحدود العراقية للسماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية قبل شهر ما وصفته "بالمعركة النهائية" لاستعادة الباغوز فيما وصف من يغادرونها ظروفا مروعة حافلة بالمخاطر والمحن.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية قبل أسبوع إنها تعتقد أن كل المدنيين خرجوا بالفعل واستأنفت الهجوم مما أدى لموجة نزوح جديدة بعضهم من أتباع الدولة الإسلامية وأسرهم ومئات المقاتلين المستسلمين.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن الجيب لم يشهد أي عمليات خروج يوم الجمعة.

وأضاف أنهم ينتظرون حتى صباح أو ظهيرة السبت لإتاحة الفرصة لأي مدنيين ما زالوا باقين للخروج وإذا لم يخرج أحد فسوف تستأنف القوات الهجوم.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في واشنطن إن عملية استعادة السيطرة على الباغوز قد تستغرق أياما أو حتى أسابيع. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن نحو 20 ألفا من مسلحي الدولة الإسلامية وأسرهم خرجوا من الباغوز حتى الآن.

وقال "لقد أخطأنا بصورة مستمرة كما فعل شركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بتقدير أعداد المقاتلين الذين يخرجون ومن نعتبرهم على صلة بالتنظيم وهم نساء وأطفال".

وأضاف المسؤول أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو أربعة آلاف يشتبه في أنهم من مسلحي الدولة الإسلامية من العراق وسوريا وأكثر من ألف مقاتل أجنبي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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