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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:54 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:54

نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم 20 فبراير شباط 2018. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز. (reuters_tickers)