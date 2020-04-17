هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 02:21 م

رجل دين يؤذن للصلاة بمسجد فارغ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الرياض يوم 20 مارس آذار 2020. تصوير: أحمد يسري - رويترز.

الرياض (رويترز) - نقلت صحيفة عكاظ السعودية يوم الجمعة عن مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله إن صلاة التراويح خلال شهر رمضان وكذلك صلاة عيد الفطر ستقام في البيوت إذا استمر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت عنه الصحيفة قوله ردا على استفسارات بهذا الشأن "بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فإن الناس يصلونها في بيوتهم".

وأضاف أن الأمر نفسه يسري على صلاة عيد الفطر.

ويبدأ شهر رمضان نهاية الأسبوع المقبل.

ومنعت السعودية صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد منذ منتصف مارس آذار في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة يوم الخميس منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

وأعلنت المملكة تسجيل 6380 حالة إصابة بكوفيد-19 ووفاة 83 شخصا بالمرض حتى الآن.

(تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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