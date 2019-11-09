هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 12:14 م

محتجون لبنانيون مناهضون للحكومة في بيروت يوم الجمعة. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مسؤولي البلاد يوم السبت إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.

وقال المفتي في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر، إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص".

وتجتاح لبنان أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة قبل أيام.

(تغطية صحفية نادين عوض الله - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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