هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 12:19 م

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك يوم 9 أبريل نيسان 2019. تصوير: كارلوس جاسو - رويترز.

جنيف (رويترز) - قال بيان إن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدانت بشدة يوم الأربعاء إعدام 37 سعوديا في ست مدن في أنحاء المملكة قبل يوم.

وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن وزارة الداخلية السعودية نبأ إعدام 37 شخصا كلهم من السعوديين فيما يتصل بجرائم الإرهاب.

وأبدت باشليه قلقها إزاء غياب الإجراءات السليمة وضمانات المحاكمة النزيهة وسط مزاعم بأنه تم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وناشدت السعودية مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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