هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 11:44 ص

جنيف (رويترز) - قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن ما يقرب من 300 مدني قتلوا في هجمات في شمال غرب سوريا هذا العام مشيرة إلى 93 بالمئة من هؤلاء راحوا ضحية ضربات نفذتها الحكومة السورية وحليفتها روسيا.

وأدانت باشليه في بيان عبرت فيه عن "الفزع من حجم الأزمة الإنسانية" الضربات المباشرة أو قرب مخيمات النازحين والمنشآت الطبية والتعليمية بما في ذلك مستشفيان يوم الاثنين. وقالت باشليه من قبل إن ضربات كتلك قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وفي إفادة صحفية في جنيف، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا وروسيا تتعمدان استهداف المدنيين ومنشآت محمية بموجب القانون الدولي "كثافة الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية والمدارس تشير لاستحالة أن تكون جميعها عرضية".

(تغطية صحفية ستيفاني نبيهاي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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