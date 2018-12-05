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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 11:36 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 11:36

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يوم 20 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز. (reuters_tickers)