مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلب إجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي
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ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يوم 20 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في جنيف عن الحاجة لإجراء تحقيق دولي قالت باشليه "أعتقد أنه هناك حاجة لمعرفة ما حدث بالفعل و(الأشخاص) المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز