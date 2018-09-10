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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 12:11 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:11

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف يوم الثالث من سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.

جنيف (رويترز) - دعت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين الصين إلى السماح بدخول مراقبين بعد تقارير وصفتها بأنها "مزعجة للغاية" عن معسكرات كبرى للتلقين تحتجز فيها الويغور في إقليم شينجيانغ.

وقالت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إنها تلقت تقارير موثوقة عن احتجاز ما يصل إلى مليون من الويغور في مراكز اعتقال غير قانونية في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين ودعت إلى الإفراج عنهم.

ورفضت الصين تلك المزاعم واتهمت "عوامل خارجية" بالتسبب في اضطرابات في الإقليم.

وقالت باشليه رئيسة تشيلي السابقة في أول كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن اللجنة سلطت الضوء على "مزاعم مزعجة للغاية عن عمليات اعتقال تعسفية على نطاق واسع للويغور ومسلمين آخرين في معسكرات للتلقين في أنحاء شينجيانغ".

وأضافت أن هناك تقارير وردت أيضا عن "أنماط متكررة من انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق أخرى" ودعت حكومة بكين للسماح للمفوضية بالدخول إلى مناطق في أنحاء الصين.

وقالت باشليه إنها سترسل فرقا للنمسا وإيطاليا لتفقد حماية المهاجرين وعبرت عن قلقها من العنف ضد المهاجرين في ألمانيا.

وقالت إن إيطاليا رفضت استقبال سفن إنقاذ للمهاجرين كما وردت تقارير عن ارتفاع حاد في أعمال العنف والعنصرية ضد مهاجرين وأفارقة ومنتمين لعرقية الروما.

وأبدت باشليه قلقها لعدم إعادة 500 طفل من المهاجرين إلى ذويهم في الولايات المتحدة بعد أن فصلتهم السلطات عنهم. وأدانت إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن انسحابها من اتفاق قضائي يضع حدا أقصى لفترة اعتقال أطفال المهاجرين هو 20 يوما.

وحثت باشليه التحالف بقيادة السعودية في اليمن على إبداء شفافية أكبر بخصوص قواعد الاشتباك التي يتبعها ومحاسبة المسؤولين عن الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين بما في ذلك ضربة على حافلة أطفال في صعدة الشهر الماضي.

وقالت "سأتابع عن كثب الخطوات التي تتخذ لمحاسبة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا".

وقال محققون مستقلون معنيون بحقوق الإنسان في تقرير الشهر الماضي إن بعض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وقالت باشليه إن المحققين زودوها بقائمة سرية للمشتبه بهم فيما يتعلق بارتكاب جرائم دولية في الصراع.

وتابعت قائلة "المرسوم الملكي السعودي الذي صدر مؤخرا والذي بدا أنه يمنح عفوا شاملا لأفراد من القوات المسلحة السعودية عن أفعال تمت في اليمن مقلق للغاية".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير‭ ‬لبنى صبري)

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رويترز