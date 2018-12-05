مفوضة حقوق الإنسان: الدولة الإسلامية تنفذ عمليات إعدام في دير الزور
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ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى حضورها مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن لديها تقارير عن أن تنظيم الدولة الإسلامية يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة في محافظة دير الزور بشرق سوريا.
وعبرت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف عن قلقها العميق على سبعة آلاف مدني قالت إنهم محاصرون بين مقاتلي الدولة الإسلامية الذين يمنعونهم من مغادرة دير الزور، وبين الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وأضافت "لدينا أيضا تقارير عن أن تنظيم الدولة الإسلامية يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف أخرى في الصراع" وتابعت أن المدنيين يستخدمون "كرهائن وأوراق مساومة" في الصراع.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز