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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 12:15 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 12:15

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى حضورها مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)