جنيف (رويترز) - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها أجلت 325 لاجئا يوم الأربعاء من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف قرب العاصمة الليبية.
وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.
وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين. ودعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)