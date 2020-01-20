هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 03:13 م

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس يوم 16 يونيو حزيران 2019. تصوير: أولف ليسينج - رويترز.

برلين (رويترز) - قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وأضاف السراج لرويترز أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

(تغطية صحفية أولف ليسينج ونادين إبراهيم - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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