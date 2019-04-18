هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 07:11 م

مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم يوم 10 ديسمبر كانون الثاني 2018. (صورة لرويترز يحظر استخدامها داخل السويد كما يحظر بيعها للاستخدام في الأغراض التجارية أو التحريرية).

من عزيز اليعقوبي

دبي (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يوم الخميس إن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع وذلك في خطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

وذكر مارتن جريفيث في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات مضيفا أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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