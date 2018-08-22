مقابلة-بولتون: روسيا "عالقة" في سوريا وعلى إيران الانسحاب
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في القدس يوم الثلاثاء. تصوير: رونين زفولون - رويترز(reuters_tickers)
من دان وليامز
القدس (رويترز) - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب واصفا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.
وأضاف بولتون في مقابلة مع رويترز خلال زيارته لإسرائيل أن الاتصالات الأمريكية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات الحكومية السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب. لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)
رويترز