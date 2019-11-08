هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 06:09 م

إلهام أحمد السياسية الكردية البارزة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية أثناء مقابلة مع رويترز في وسط لندن يوم الجمعة. تصوير: هنري نيكولز - رويترز.

من جاي فالكونبريدج

لندن (رويترز) - قالت زعيمة كردية كبيرة لرويترز إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواجه موجة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية العائدين من سوريا بعد أن صقلتهم المعارك ما لم يعتمد سياسة الحزم مع تركيا بأن يوقف، من بين إجراءات أخرى، أي محادثات انضمام للاتحاد أو محادثات تجارية مع أنقرة.

ومهد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل أكتوبر تشرين الأول سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الطريق أمام هجوم تركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي وقفت في الخطوط الأمامية من جبهة القتال مع الدولة الإسلامية.

وفاجأ تحرك ترامب كلا من بريطانيا وفرنسا واعتبره الأكراد خيانة لهم بعد أن خسروا آلاف المقاتلين في المعركة مع مسلحي الدولة الإسلامية في واحدة من أدمى فصول الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات ونصف.

وقالت إلهام أحمد السياسية الكردية البارزة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر حزما مع تركيا وإلا واجه قريبا موجة من متشددي الدولة الإسلامية الذين يصلون إلى أوروبا.

وتابعت "الخطر كبير للغاية بسبب الطريقة العشوائية التي انسحبت بها الولايات المتحدة. هذا سمح لكثير من أفراد (الدولة الإسلامية) بالهرب وسوف يعودون إلى دولهم لمواصلة أنشطتهم الإرهابية".

وأضافت "هذا يمثل تهديدا كبيرا لبريطانيا وأوروبا عموما".

ودعت إلهام أحمد أوروبا إلى إرسال ألفي جندي لتأمين الحدود السورية التركية ومنع مقاتلي الدولة الإسلامية من عبورها ووقف جميع مبيعات الأسلحة لتركيا.

وقالت "شعبنا يُقتل بأسلحة أوروبية".

ومضت قائلة "تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ليست تركيا نفسها التي تعتقد أنك تعرفها. إنها الآن دولة إسلامية أصولية، وأنتم في أوروبا يجب أن تعوا ذلك".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوقف محادثات انضمامها إليه وأن يلغي أي اتفاقات تجارية معها.

وقالت "تركيا في حاجة للشعور بالخوف وهي ليست كذلك الآن".

(شاركت في التغطية إلن فرنسيس في بيروت - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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