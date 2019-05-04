هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 05:57 م

بيروت (رويترز) - قال متحدث باسم مقاتلين معارضين تدعمهم تركيا في سوريا إنهم انتزعوا السيطرة على قرية من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية شمالي حلب يوم السبت.

وقال يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري الذي يضم عدة فصائل من الجيش السوري الحر المعارض إن هناك تحركا عسكريا وقد تم "تحرير" قرية مرعناز.

ولم يتسن الوصول لوحدات حماية الشعب الكردية لطلب التعقيب.

والقرية ضمن مناطق تحت سيطرة الوحدات في شمالي حلب بما فيها مدينة تل رفعت التي تعهدت جماعات الجيش السوري الحر بانتزاع السيطرة عليها.

وقال حمود "طموحنا الوصول إلى تل رفعت وما بعدها".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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