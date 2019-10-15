هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 11:27 ص

بيروت (رويترز) - قال معارضون سوريون تدعمهم تركيا إن غالبية القوات التي دخلت مدينة منبج في شمال سوريا يوم الثلاثاء وقيل إنها قوات حكومية سورية من المقاتلين الأكراد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق إن القوات الحكومية دخلت منبج وأذاعت لقطات مصورة قالت إنها من داخل المدينة.

وقال يوسف حمود المتحدث باسم فصيل الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا إن بعض القوات الحكومية دخلت المدينة لكن غالبية القوات التي دخلت من المقاتلين الأكراد الذين جاءوا من مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وأضاف "القوات التي دخلت لمنبج يُحكى أنها قوات نظام لكن غالبيتها من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي".

وأكد المتحدث أن مقاتلي الجيش الوطني سيواصلون التقدم صوب منبج.

(تغطية صحفية توم بيري - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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