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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 10:23 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:23

من عامير كوهين

الحدود بين غزة وإسرائيل (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا أكثر من 25 قذيفة مورتر من غزة على إسرائيل يوم الثلاثاء في واحدة من أعنف الهجمات منذ سنوات.

ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين ودفع دوي صافرات الإنذار، التي أطلقت في القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود، السكان إلى المخابئ. وقال الجيش الإسرائيلي إن أغلب القذائف اعترضها نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ.

وتصاعد العنف في الفترة الأخيرة على الحدود مع غزة حيث قتلت النيران الإسرائيلية 116 فلسطينيا أثناء مظاهرات حاشدة نظمها الفلسطينيون للمطالبة بالحق في العودة لأراضي أجدادهم التي أصبحت الآن دولة إسرائيل.

وقالت إسرائيل، وسط انتقادات دولية لاستخدامها القوة القاتلة، إن العديد من القتلى من المقاتلين وإن الجيش كان يتصدى لهجمات على السياج الحدودي. ويقول الفلسطينيون ومناصروهم إن أغلب المحتجين كانوا من المدنيين العزل وإن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة ضدهم.

ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة في غزة، التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها بعد عن وابل قذائف المورتر الذي أطلق يوم الثلاثاء.

لكن الهجوم جاء في أعقاب قصف إسرائيلي بالدبابات يوم الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بعد وضع عبوة ناسفة عند السياج الحدودي. وتوعدت الحركة بالثأر لقتلاها.

وقال مصور من رويترز إن قذيفة مورتر سقطت في ساحة روضة أطفال خالية وألحقت الشظايا أضرارا بجدرانها.

وكتب إيمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر يقول "لا يمكن ولا يجب أن تتحمل أي دولة في العالم مثل هذه التهديدات لسكانها المدنيين. ولا نحن".

وقال منظمو الاحتجاجات الفلسطينية على الحدود إنهم يعتزمون تصعيد الاحتجاجات يوم الثلاثاء بإطلاق مركب من غزة في تحد للحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي الضيق. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة في 2005 لكنها تبقي على حصار بري وبحري مشيرة إلى اعتبارات أمنية مما أضر باقتصاد القطاع الذي وصل إلى حالة الانهيار.

وتقيد مصر كذلك الحركة من غزة وإليها على حدودها.

وتعثرت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ 2014 وتوسعت المستوطنات الإسرائيلي المقامة في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز