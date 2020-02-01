هذا المحتوى تم نشره يوم 01 فبراير, 2020 05:32 م

جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا يتحدث لوسائل الإعلام في جنيف بسويسرا يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

بيروت (رويترز) - شن مقاتلو المعارضة السورية ما لا يقل عن ثلاث هجمات بسيارات ملغومة على قوات الحكومة غربي حلب يوم السبت وفتحوا جبهة جديدة شمال شرقي المدينة في محاولة للرد على المكاسب التي حققتها دمشق.

وحقق الجيش السوري الذي تدعمه قوة جوية روسية تقدما كبيرا في إدلب في الأسبوع الماضي حيث انتزع السيطرة على مدينة معرة النعمان في إطار هجوم لتأمين الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب.

ويشكل الشمال الغربي، بما في ذلك محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لمحافظة حلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا حيث استرد الرئيس بشار الأسد بدعم روسي وإيراني معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها أعداؤه.

وتسيطر الحكومة السورية بشكل كامل على مدينة حلب منذ 2016 عندما هزمت القوات الموالية لدمشق مقاتلي المعارضة في شرق المدينة.

وقال مصدر في هيئة تحرير الشام إن انتحاريين من الهيئة فجرا سيارتين قرب منطقة جمعية الزهراء في حين تم تفجير السيارة الملغومة الثالثة عن طريق التحكم عن بعد. وقال المصدر إن الهجمات استهدفت "الاحتلال الإيراني"، في إشارة إلى القوات المدعومة من إيران التي تدعم دمشق.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن قوات الجيش دمرت أربع سيارات ملغومة قبل أن تصل إلى أهدافها في هذه المنطقة. وأضافت أن الجماعات المسلحة أطلقت أيضا صواريخ على مناطق سكنية في المدينة.

وقال مصدر بالمعارضة المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا هاجموا مواقع للحكومة على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي لحلب قرب مدينة الباب. ولم تذكر الوكالة العربية السورية للأنباء شيئا عن وقوع هجوم في هذه المنطقة.

وقالت مصادر بالمعارضة إن القوات التركية لا تشارك.

وأدى أحدث تقدم للجيش السوري في إدلب لموجة نزوح جديدة للمدنيين حيث توجه مئات الآلاف نحو الحدود التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن بلده قد ينفذ عملية عسكرية في إدلب ما لم يتوقف القتال هناك.

وقال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا يوم الخميس إن القتال في إدلب يثير المخاوف من أزمة دولية.

وتخشى تركيا، التي تستضيف بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري، من موجة نزوح جديدة للمهاجرين من إدلب. ولدى أنقرة 12 نقطة مراقبة عسكرية حول إدلب أنشأتها بموجب اتفاق مبرم في 2017 مع روسيا وإيران. وتحاصر قوات الجيش السوري عددا منها في إطار تقدمها هناك.

(تغطية صحفية خليل العشاوي وتوم بيري - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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