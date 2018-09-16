مقتل أربعة في ضربة جوية استهدفت محطة إذاعية في الحديدة باليمن
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دبي (رويترز) - قال سكان ومصادر طبية لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا يوم الأحد في ضربة جوية استهدفت محطة إذاعية في مدينة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر.
وأضافوا أن الأربعة يعملون في المحطة.
وتأتي الضربة الجوية فيما استأنف التحالف بقيادة السعودية الأسبوع الماضي هجوما لطرد جماعة الحوثي من الحديدة الميناء الرئيسي في شمال اليمن وبوابة وصول الواردات للعاصمة صنعاء.
والمدينتان تحت سيطرة الحوثيين. ولم يتسن الاتصال بالتحالف للحصول على تعقيب.
وتمكنت قوات يمنية مدعومة من تحالف يدعمه الغرب الأسبوع الماضي من السيطرة على الطريق الرئيسي الواصل بين صنعاء والحديدة بعد أيام من انهيار محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات إن السيطرة على الحديدة ستجبر جماعة الحوثي المدعومة من إيران على التفاوض عن طريق قطع خط الإمداد الرئيسي لها.
وتدخل التحالف في عام 2015 في الحرب اليمنية، التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حربا بالوكالة بين السعودية وإيران، لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز