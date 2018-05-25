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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 10:32 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:32

جارووي (الصومال) (رويترز) - قال شهود وقائد عسكري إن عشرات الجنود قتلوا في اشتباكات بين إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

ويبدو أن الاشتباكات التي وقعت صباح يوم الخميس استئناف لنزاع يتفجر بشكل متكرر منذ أكثر من عشر سنوات بين الإقليمين على منطقة سول.

وقال عبد الفتاح سعيد القيادي العسكري في إقليم بلاد بنط لرويترز مساء يوم الخميس إن قوات أرض الصومال هاجمتهم مما اضطرهم لمهاجمة الإقليم من جهات أخرى.

ووصف المعركة بأنها "كالجحيم"، مضيفا أن قوات إقليم بلاد بنط قتلت 30 جنديا من أرض الصومال، بينما سقط ستة قتلى من قوات بلاد بنط.

وقال أحد الأعيان المحليين في المنطقة إن القتال اندلع صباح يوم الخميس وإنه أحصى مقتل نحو 40 جنديا من الجانبين، وإن السكان يفرون من المنطقة.

وأفاد القائد العسكري إن إقليم بلاد بنط أسر 11 جنديا جريحا من أرض الصومال.

وأضاف أن قوات بلاد بنط ستواصل القتال حتى تبلغ مدينة لاسعانود، التي قال إنها تابعة للإقليم لكن إقليم أرض الصومال يديرها بشكل غير مشروع.

ووقعت اشتباكات بين الطرفين الأسبوع الماضي بسبب النزاع على قرية توكارق التي سيطر عليها إقليم أرض الصومال الشهر الماضي. وقتل 45 شخصا في الاشتباكات.

وانفصل إقليم أرض الصومال عن الصومال في 1991 ويدير شؤونه كبلد مستقل لكنه لم ينل اعترافا دوليا.

ويتهم أرض الصومال إقليم بلاد بنط بمحاولة استغلال الفوضى في المنطقة الناجمة عن إعصار مداري أودى بحياة أكثر من 50 شخصا وقضى على الماشية ودمر مئات المزارع، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منطقة القرن الأفريقي.

وقال عبد الرحمن عبد الله فرح وزير الإعلام في إقليم أرض الصومال في بيان إن الإقليم لن يتحمل العدوان المستمر من القوات الصومالية الاتحادية "على الحدود بين البلدين".

وألقى إقليم بلاد بنط باللوم على أرض الصومال في اندلاع المعارك. وقال بيان رئاسي إن الإقليم سيدافع عن أرضه وشعبه.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال والشركاء الدوليون للصومال، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الطرفين لوقف القتال.

وقال بيان للبعثة إن الاشتباكات زادت معاناة الناس في المنطقة مع ما يواجهونه فعلا من أوضاع إنسانية صعبة فاقمها الإعصار المداري ساجار.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز