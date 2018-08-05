مقتل ثلاثة جنود صوماليين في هجوم انتحاري خارج مقديشو
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة ومتشددون إن ثلاثة جنود صوماليين على الأقل قتلوا في هجوم انتحاري ببلدة أفجوي التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة مقديشو.
وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم. وكان جنود صوماليون قد انتشروا في البلدة خلال الأيام الماضية تمهيدا لزيارة متوقعة للرئيس الصومالي عبد الله فرماجو.
وقال نور علي وهو ضابط شرطة لرويترز عبر الهاتف من أفجوي "أطلق الجيش والشرطة النار على سيارة ملغومة مسرعة اليوم وانفجرت في منطقة أفجوي. نعرف حتى الآن أن ثلاثة جنود قتلوا".
وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عن الهجوم وتحدثت عن عدد أكبر من القتلى.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز يوم الأحد "سيارة ملغومة استهدفت القوات الصومالية التي كان يتم نشرها قبل زيارة الرئيس فرماجو لأفجوي. قتلنا 11 جنديا".
وفي واقعة منفصلة قالت الشرطة إن القوات الصومالية قتلت اثنين من المتشددين بعد قتال اندلع عند نقطة تفتيش في مقديشو في وقت مبكر يوم الأحد.
وذكر ضابط الشرطة محمد عبد الله في تصريحات لرويترز "قتل الجيش اثنين من المسلحين عند نقطة تفتيش بينادير. أصيب جنديان بإصابات طفيفة في تبادل لإطلاق النار".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
رويترز