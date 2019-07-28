هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 05:53 م

بيروت (رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ووفقا لعدة محطات اخبارية محلية فان المغني الذي كان يحيي حفل الزفاف كان من بين القتلى خلال الشجار الذي وقع بعد منتصف ليل السبت والذي أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أصوات أعيرة نارية سمعت في المنطقة بعد انتشار الخبر في المنطقة حيث كثفت قوات الجيش والأمن من وجودها تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير أحمد حسن)

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