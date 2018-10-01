مقتل ثلاثة في تفجير سيارة ملغومة في موكب للاتحاد الأوروبي بالصومال
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جندي في موقع انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال يوم الاثنين. تصوير: فيصل عمر- رويترز(reuters_tickers)
مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة الصومالية وأحد العاملين بخدمة الطوارئ إن ثلاثة أشخاص قتلوا في تفجير حركة الشباب الإسلامية المتشددة سيارة ملغومة في ركب سيارات مدرعة للاتحاد الأوروبي في العاصمة مقديشو يوم الاثنين.
ووقع التفجير في نحو الساعة 12:10 مساء بالتوقيت المحلي في الشارع الصناعي وهو شارع رئيسي بقلب العاصمة الصومالية.
وقالت الشرطة إن المهاجم قتل كذلك في التفجير.
ورأى شاهد من رويترز رجالا يقطرون سيارتهم التي لحقت بها أضرار في التفجير. وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت حركة الشباب التي تشن هجمات من حين لآخر في ذلك البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي مسؤوليتها عن التفجير.
وقال الجيش الإيطالي إن قافلة من خمس مركبات كانت عائدة من مهمة تدريب تعرضت لهجوم لكن لم يسقط جرحى او قتلى.
وأضاف "لحقت أضرار طفيفة بمركبة كانت تقل أربعة جنود وتمكنت من العودة للقاعدة".
وتهدف حركة الشباب المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة إلى الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب وفرض حكمها الذي يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
والاتحاد الأوروبي أحد المصادر الرئيسية لتمويل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في حماية الحكومة المركزية في الصومال من الإسلاميين.
ويشهد الصومال أعمال عنف منذ أوائل التسعينات بعد الإطاحة بحكم الدكتاتور محمد سياد بري.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز