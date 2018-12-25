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مقتل ثلاثة في هجوم انتحاري على وزارة الخارجية الليبية

دخان يتصاعد من مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس يوم الثلاثاء. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

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من أحمد العمامي

طرابلس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الليبية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا عندما هاجم انتحاريون وزارة الخارجية في طرابلس يوم الثلاثاء فيما قال مصدر أمني إن المهاجمين يشتبه بأنهم من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المصدر الأمني إن المهاجمين الثلاثة فتحوا النار باتجاه المبنى قبل أن يتمكن اثنان منهم من دخوله وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

وتصاعد دخان كثيف من المبنى الذي طوقته قوات الأمن في الوقت الذي جرى فيه نقل المصابين للمستشفى. وقالت وزارة الصحة إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح.

واستهدف انتحاريون عددا من المؤسسات الحيوية في ليبيا إذ تستغل الجماعات المتشددة فوضى الوضع السياسي في البلاد.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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