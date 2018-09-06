مقتل ثلاثة محتجين في احتجاجات عنيفة بالبصرة جنوب العراق
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متظاهرون عراقيون خلال احتجاج في البصرة يوم الخميس. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر طبية وأمنية محلية إن ثلاثة محتجين قتلوا خلال اضطرابات عنيفة بالبصرة جنوب العراق يوم الخميس.
وأضافت المصادر أن المحتجين الثلاثة قتلوا خلال هجمات على مبان حكومية محلية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية ليرتفع بذلك عدد القتلى الإجمالي من بين المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الاثنين إلى عشرة.
وأشارت المصادر إلى أن عشرة من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الاضطرابات أيضا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز