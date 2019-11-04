هذا المحتوى تم نشره يوم 04 نوفمبر, 2019 02:19 م

محتجون عراقيون على جسر في بغداد يوم الاثنين. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

بغداد (رويترز) - قالت مصادر أمنية وطبية يوم الاثنين إن قوات الأمن العراقية فتحت النار على حشد من المحتجين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء خلال ليل الأحد مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

والواقعة أحدث مؤشر على الغضب من إيران الذي ظهر خلال أكبر موجة احتجاجات في العراق منذ سقوط صدام حسين.

وتجمع المحتجون أمام القنصلية في وقت متأخر مساء الأحد وحرقوا إطارات السيارات ورددوا "إيران بره بره وكربلاء حرة حرة".

وقال أحد المتظاهرين في كربلاء رافضا الكشف عن هويته "جئنا إلى هنا اليوم لنثور وننظم احتجاجا أمام القنصلية الإيرانية. جئنا لإنزال العلم الإيراني ورفع العلم العراقي بدلا منه".

ولقي مئات العراقيين حتفهم في مظاهرات منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية.

وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي جهة رسمية، سقوط القتلى الثلاثة. وقالت إن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بجروحهم. وأضافت أن نحو 12 أصيبوا بينهم أفراد من قوات الأمن.

وذكرت المفوضية أن الحشد حاول اقتحام القنصلية. وقالت قوات الأمن إنهم حاولوا إحراقها. وقالت وزارة الخارجية إن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان "تدين وزارة الخارجية قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة... إن أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه... كما تؤكد الوزارة أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".

ويعتبر المتظاهرون إيران القوة الرئيسية خلف الأحزاب السياسية الشيعية التي هيمنت على السلطة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأسقط صدام حسين.

وينم انتشار المشاعر المعادية لإيران في قلب المعاقل الشيعية بالعراق عن استياء واسع من تدخل طهران وتحول أولويات شيعة العراق مع تراجع أهمية الهوية الطائفية أمام المخاوف الاقتصادية.

وقال المتظاهر من كربلاء "الإيرانيون والأحزاب المرتبطة بهم يؤذوننا. لن نسمح لأي إيراني بالبقاء في كربلاء. لن نسمح لأي تابع بالبقاء في كربلاء... لن يبقى أي إيراني في كربلاء أو في أنحاء العراق".

وفي العاصمة بغداد، تجمع الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة اليوم الاثنين‭ ‬في وسط المدينة متحدين مناشدة رئيس الوزراء بإنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.

*استئصال شأفة النخبة

منذ القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، شهد العراق عامين من الاستقرار النسبي. لكن رغم الثروة النفطية يعاني كثيرون شظف العيش ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

وقال متظاهر طلب عدم نشر اسمه وكان من المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد "الشباب عانوا مصاعب اقتصادية وانفجارات وقمعا. نريد استئصال شأفة هذه النخبة السياسية بالكامل. نريد التخلص من هذه العصابة وربما بعدها نستطيع الراحة".

وناشد عبد المهدي المتظاهرين مساء الأحد تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها لكنها تضر بالاقتصاد.

وأبدى استعداده للاستقالة إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات لكن المتظاهرين يقولون إن هذا ليس كافيا وإن على النخبة السياسية بالكامل أن ترحل.

وتوقفت منذ يوم الأربعاء العمليات في ميناء أم قصر، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج والذي تصل عبره معظم واردات البلاد من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وينصب الغضب من المصاعب الاقتصادية والفساد على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة على أسس طائفية والذي بدأ العمل به في العراق بعد 2003. كما يستهدف الغضب النخب السياسية المنتفعة من هذا النظام.

وينظر كثيرون إلى النخبة السياسية على أنها تابعة إما للولايات المتحدة أو لإيران، الحليفتان الرئيسيتان لبغداد اللتان تستخدمان العراق ساحة للصراع على الهيمنة في المنطقة.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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