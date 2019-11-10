هذا المحتوى تم نشره يوم 10 نوفمبر, 2019 04:36 م

اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية ومسعفون محليون إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما انفجرت قنبلة يوم الأحد في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية معارضة متحالفة معها في شمال شرق سوريا.

وأنحت الوزارة باللوم في التفجير على وحدات حماية الشعب الكردية وقالت إنه وقع جنوب شرقي بلدة تل أبيض التي سيطرت عليها تركيا في هجوم عسكري بدأ قبل شهر.

وأوقفت تركيا تقدمها العسكري عندما أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة وروسيا تدعو إلى انسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية مع تركيا.

وبلدة سلوك التي شهدت انفجار يوم الاحد تقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود. وقال موظفو إغاثة إن شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز هناك.

وبدأ الجنود الأتراك ومقاتلون من المعارضة السورية التوغل لتطهير المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية بسبب صلاتها مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا.

وقوبل الهجوم بانتقادات دولية بسبب المخاوف من أن يقوض جهود منع تنظيم الدولة الإسلامية من الظهور من جديد في سوريا والتسبب في أزمة إنسانية جديدة في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في البلاد.

وكانت وحدات حماية الشعب العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية الحليف الرئيسي لواشنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات في الداخل بعد إعلانه سحب قواته والذي اعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للتوغل التركي.

وقال أردوغان إن موسكو وواشنطن لم تفيا بالتزاماتهما بموجب اتفاقات أبرمت الشهر الماضي بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية وقال إن تركيا قد تستأنف الهجوم إذا لم يتم الالتزام بالاتفاقات.

وتحدث أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا يوم السبت ومن المقرر ان يجتمع مع ترامب في واشنطن يوم الأربعاء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك