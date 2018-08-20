مقتل جندي أمريكي في تحطم طائرة هليكوبتر بالعراق
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بغداد (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخرون عندما سقطت طائرة هليكوبتر خلال مهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في وقت متأخر من مساء الأحد.
وقال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين يوم الاثنين إنه ليس هناك ما يدل على أن الحادث وقع بسبب نيران معادية فيما تخضع الواقعة للتحقيق.
وأضاف مانينج أنه جرى إجلاء ثلاثة أفراد للعلاج لكنه لم يكشف عن جنسياتهم. ولم يعلن أيضا عن اسم الجندي القتيل.
وتابع قائلا "كانت الطائرة في مهمة مشتركة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم الدولة الإسلامية دعما لعملية العزم الصلب".
كان الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قال على تويتر في وقت سابق إن الطائرة المحطمة كانت هليكوبتر عسكرية.
وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية تحطمت في غرب العراق يوم 15 مارس آذار وقُتل كل الجنود الأمريكيين السبعة الذين كانوا على متنها.
وتقول الولايات المتحدة إن 5200 من جنودها يرابطون في العراق ضمن التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز