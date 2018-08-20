مقتل جندي في التحالف بقيادة أمريكا في تحطم طائرة بالعراق
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بغداد (رويترز) - قال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إن أحد أفراده قتل فيما أصيب آخرون عندما سقطت طائرتهم الهليكوبتر خلال مهمة لمكافحة الإرهاب في العراق في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.
وأضاف البيان أن ليس هناك ما يدل على أن الحادث وقع بسبب نيران معادية فيما تخضع الواقعة للتحقيق.
وجاء في البيان "انتشلت قوات التحالف كل الأفراد على الفور بعد الحادث، وجرى إجلاء ثلاثة لمزيد من العلاج".
وقال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تويتر إن الطائرة المحطمة كانت طائرة هليكوبتر عسكرية.
وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية تحطمت في غرب العراق يوم 15 مارس آذار وقُتل كل الجنود الأمريكيين السبعة الذين كانوا على متنها.
وتقول الولايات المتحدة إن 5200 من جنودها يرابطون في العراق ضمن التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير)
رويترز