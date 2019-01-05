مقتل خبير مفرقعات مصري أثناء تفكيك عبوة ناسفة عند كنيسة في القاهرة

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 11:35 م

القاهرة (رويترز) - ذكر التلفزيون المصري أن ضابط شرطة لقي حتفه يوم السبت أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة عُثر عليها عند كنيسة في شرق القاهرة وذلك قبل أقل من يومين على احتفال المسيحيين الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إن العبوة كانت إحدى عبوتين داخل حقيبة على أحد الأسطح المجاورة.

وذكرت المصادر الأمنية أن شرطيين وأحد المارة أصيبوا عند انفجار العبوة الناسفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات إسلاميين متشددين يشنون هجمات على المسيحيين والسياح وأفراد الأمن.

وعززت قوات الأمن وجودها أمام الكنائس والأديرة قبل الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد عند الأقباط الأرثوذكس الذي يحتفلون به يوم السابع من يناير كانون الثاني.

ويشكو الأقباط في مصر، الذين يمثلون نحو 10 في المئة من السكان، من التمييز. وتعرضوا أيضا لهجمات متكررة من جانب متشددين مما دفع السلطات لوضح حراس مسلحين أمام الكنائس والأديرة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قتل متشددون سبعة أشخاص لدى عودتهم من حفل تعميد طفل عند دير للأقباط على بعد نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.

(تغطية صحفية هشام حاج علي وأحمد محمد حسن - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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