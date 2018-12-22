مقتل خمسة على الأقل في انفجار سيارة ملغومة تبنته حركة الشباب في مقديشو

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 10:32 ص

دخان يتصاعد عقب انفجار سيارة ملغومة في مقديشو في صورة مأخوذة من مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. صورة لرويترز تحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف. عالجت رويترز الصورة لتحسين جودتها.

من عبدي شيخ

مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة الصومالية إن خمسة قتلى على الأقل سقطوا كما أصيب أربعة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عنه ووقع بالقرب من مقر إقامة الرئيس في العاصمة مقديشو.

وقال الرائد بالشرطة محمد حسين لرويترز يوم السبت إن انفجارا ثانيا وقع على مقربة من مكان الانفجار الأول لكن لم يُعرف سببه بعد.

وأعلنت حركة الشباب، في تصريحات بثتها إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الانفجارين وقالت إن الانفجار الثاني كان أيضا بسيارة ملغومة واستهدف من تجمعوا في موقع الانفجار الأول.

وقال حسين "أسفر الهجوم الانتحاري الأول بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش عن مقتل خمسة أشخاص أغلبهم من أفراد الأمن. وأصيب أربعة آخرون. قد يرتفع عدد القتلى. لم يتسن بعد الحصول على تفاصيل عن الانفجار الثاني".

وقال شاهد من رويترز في موقع الانفجار الثاني إنه رأى جثتين على الأقل.

وقال شرطي آخر يدعى أحمد عبدي إن السيارة الملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش تبعد حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.

وتنفذ حركة الشباب هجمات على نحو متكرر في مقديشو. ويسعى أعضاء الحركة للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض حكم الحركة المبني على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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