هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 06:53 م

طرابلس (رويترز) - قال متحدث باسم مستشفى ليبي يوم الأحد إن خمسة أطباء لاقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن ثمانية من المساعدين الطبيين يوم السبت جراء ضربة جوية استهدفت مستشفى ميدانيا تديره حكومة طرابلس المعترف بها دوليا.

ويعم العنف ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011. وتحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لكن هجوم الجيش الوطني تعثر على مشارف العاصمة.

وأصدرت حكومة طرابلس بيانا يدين الواقعة واتهمت قوات حفتر بتنفيذ الضربة الجوية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش الوطني الليبي.

وقال مالك مرسيط المتحدث باسم المستشفى لرويترز إن المستشفى يقدم المساعدة الطبية للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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