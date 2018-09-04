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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 09:13 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:13

جانب من جنازة الشاب ياسر مكي في البصرة يوم الثلاثاء. تصوير: عصام السوداني - رويترز.

من عارف محمد

البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر محلية بأجهزة الصحة والأمن إن خمسة محتجين قتلوا كما أصيب 16 آخرون خلال ثاني يوم من الاشتباكات مع قوات الأمن في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وأضافت المصادر أن 22 من أفراد الأمن أصيبوا أيضا ،بعضهم بقنبلة يدوية، في بعض من أعنف الاضطرابات التي تحدثت عنها الأنباء خلال الاحتجاجات التي تجتاح منذ شهور المنطقة الجنوبية التي تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة ومعقل الشيعة الذي يمثلون أغلبية في العراق.

ويشعر المحتجون بغضب بسبب انقطاع الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة وعدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة فضلا عن استشراء الفساد.

وألقى المحتجون قنابل بنزين وحجارة على مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة لليلة الثانية وكانوا يحاولون قطع الطرق المؤدية إلى المبنى. وذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية في الهواء وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين حدادا على وفاة المحتج ياسر مكي ليل الاثنين.

وتزايد الغضب الشعبي في وقت يجد فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو أيار. وعبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن تأييده للاحتجاجات.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، حمل المشيعون جثمان مكي بالقرب من الموقع وهتفوا "دم ياسر لن يضيع".

وألحق المتظاهرون أضرارا ببوابة مقر الإدارة المحلية، لكن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى.

ومع استمرار الاشتباكات حتى مساء الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق في مقتل مكي.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نقله التلفزيون العراقي "نأسف لوقوع شهيد من المتظاهرين في البصرة وأمرت بإجراء تحقيق للكشف عن من يحاول الايقاع بين المواطنين والقوات الامنية. أوامرنا واضحة بمنع اطلاق الرصاص الحى في التظاهرات".

وفي الشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء عن العمل. وقال الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت في معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز