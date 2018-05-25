مقتل خمسة وفقدان 40 جراء إعصار بجزيرة سقطرى اليمنية
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منظر عام لجزيرة سقطرى اليمنية - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
من محمد مخشف
دبي (رويترز) - لقي خمسة أشخاص حتفهم وفُقد 40 آخرين على الأقل على جزيرة سقطرى اليمنية يوم الجمعة عندما اجتاح الإعصار ميكونو المنطقة ثم تحرك نحو الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.
وقال سكان ومصادر طبية لرويترز إن القتلى الخمسة هم أربعة يمنيين وهندي، لكن المفقودين كان بينهم يمنيون وهنود وسودانيون.
وأعلن اليمن يوم الخميس حالة الطوارئ في سقطرى الواقعة بين جنوب اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، وتشتهر بحيوانات وحياة نباتية فريدة.
ولم تتأثر الجزيرة كثيرا بالحرب اليمنية المستمرة منذ ثلاث سنوات، وهي تحت إدارة الحكومة المعترف بها دوليا والرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في السعودية.
وغمرت المياه القرى على جزيرة سقطرى بسبب الإعصار الذي أدى لانقلاب القوارب وانقطاع الاتصالات في أكثر أنحاء الجزيرة.
وقالت السلطات العمانية إنها تتوقع مرور الإعصار بمدينة صلالة مساء يوم الجمعة. ومع بدء هبوب الرياح وهطول الأمطار بقوة على جنوب عمان خلال يوم الجمعة، مدت السلطات إغلاق مطار المدينة إلى يوم السبت.
وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يبلغ جنوب شرق المملكة يوم السبت.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز