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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 05:10 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:10

منظر عام لجزيرة سقطرى اليمنية - صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)